Новости Беларуси. Снижение инфляции — ключевая задача на 2015 год. Способствовать этому будет жесткая монетарная политика, основанная на сокращении госпрограмм. 17 июня в правительстве обсудили прогнозы экономического развития на 2015 год. Одно из предложений — установить равные цены на энергоресурсы для всех отраслей экономики, выйти на 100% оплату энергоснабжения и продолжить дифференциацию тарифов.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы должны серьезно рассмотреть вопрос инфляции в увязке с денежно-кредитной политикой. Негоже, когда мы занимаемся перетягиванием каната: что же первично — то ли денежная политика провоцирует рост инфляции, то ли другие механизмы ведут к росту цен, в результате банки уже должны подстраиваться под это. Нам надо обсудить вопрос роста заработной платы, особенно по бюджетным организациям, военнослужащим, особенно лиц младшего офицерского состава, учителя у нас в тяжелом положении. Мы немного поправили медиков, но это не значит, что меры исчерпывающие.

Обстановка на внешних рынках в 2015 году, по прогнозам, существенно не измениться. Умеренный рост ожидается в России и ЕС, а это позволит нарастить экспорт белорусских товаров. Таким образом, 2015 год Беларусь должна закончить с небольшим экономическим ростом, зато невысоким уровнем инфляции и положительным сальдо внешней торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.