Генпрокуратура передала в суд уголовное дело о гибели школьника в Минске

Новости Беларуси. Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о гибели третьеклассника под колесами автомобиля в Минске.

Трагедия произошла в ноябре недалеко от крыльца 23-й столичной школы. Около семи вечера автомобиль насмерть сбил 9-летнего мальчика, который внезапно выбежал из-за припаркованных машин.

Следствие выяснило, что скорость автомобиля была небольшой - не превышала 20 км/ч. Также эксперты установили, что водитель имел возможность видеть играющих детей. Уголовное дело будет рассматривать суд Фрунзенского района столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.