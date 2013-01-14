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Генпрокуратура передала в суд уголовное дело о гибели школьника в Минске

14 января 2013 11:07
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Новости Беларуси. Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о гибели третьеклассника под колесами автомобиля в Минске.

Трагедия произошла в ноябре недалеко от крыльца 23-й столичной школы. Около семи вечера автомобиль насмерть сбил 9-летнего мальчика, который  внезапно выбежал из-за припаркованных машин.

Следствие выяснило, что скорость автомобиля была небольшой - не превышала 20 км/ч. Также эксперты установили, что водитель имел  возможность видеть играющих детей. Уголовное дело будет рассматривать суд Фрунзенского района столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Авария в Минске # Дети

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