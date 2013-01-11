Илия Федорцова, 5-классница, джаз-исполнительница из Беларуси, пела на одной сцене с Алсу

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» участница детской «Новой волны-2012» от Беларуси, джазовая певица Илия Федорцова и ее мама Анастасия Федорцова.

Илия – это псевдоним?

Илия Федорцова, певица:

Нет, это мое настоящее имя!

А что оно означает?

Анастасия Федорцова, мама юной певицы:

Оно переводится как «Мой бог».

Имя необычное и жанр музыки тоже необычный! Джаз не ассоциируется с детьми. Как вы выбрали джаз?

Анастасия Федорцова:

Мы его не выбирали, выбрала Илия джаз сама. Она бывает у меня на работе, я работаю в Университете культуры, как-то она попала на экзамен к студентам 3 курса и одна студентка пела джазовую композицию. Илии она очень понравилась, она попросила достать минусовку, сама песню разучила и пела. После этого мы развели руками и решили, что с этим надо что-то делать.

Илия, ты представляла нашу страну на детском фестивале «Новая волна», мы знаем, что ты хотела уехать победительницей, но не получилось. Как ты думаешь, почему?

Илия Федорцова:

Может быть, были достойные конкуренты, но я там со всеми передружилась. Все ждали, а что же будет, за 2 дня до решения все знали, кто будет на первом месте, кто на втором.

Ты довольна своим выступлением?

Илия Федорцова:

Я очень довольна!

Кстати, Илия, ты же ходишь в школу, в каком ты классе?

Илия Федорцова:

Я учусь в 5 «Б» классе.

Успеваешь совмещать хобби свое и учебу?

Илия Федорцова:

Да, успеваю, но, правда, не всегда получается. Но, стараюсь.

Как часто тебя приглашают поучаствовать в концертах?

Илия Федорцова:

Довольно часто. Меня пригласили в Дом Москвы на награждение журналистов и в джаз-клубе я тоже бываю.

А еще ты спела с Алсу!

Илия Федорцова:

Да, я была конечно в шоке, когда мы все стояли такие красивые. Мне так понравилось! Хотя Алсу не появилась ни на одну репетицию, ни на вторую, но она появилась за две минуты до выступления.

Мне очень понравилось! Она улыбалась, она была такая красивая, я ее первый раз видела по-настоящему!

Скажи, а ты Алсу выбрала или Алсу выбрала тебя для этой песни?

Илия Федорцова:

Ни то, ни другое. Выбирал организатор, он сообщил какую песню учить, мы выучили и потом нам сказали, что мы будет эту песню с Алсу петь.

А чем ты еще увлекаешься кроме пения?

Илия Федорцова:

Рисую, хожу на испанские танцы.