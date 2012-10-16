Детский писатель из Беларуси Андрей Сметанин: Я получил кучу дипломов и издаюсь в России…

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» детский писатель Андрей Сметанин и певец Максим, исполнивший песню на стихи Андрея.

В очередной раз Андрей стал лауреатом международной литературной премии «Золотое перо Руси».

В вас еще остался запал или все премии вы уже завоевали?

Андрей Сметанин, писатель:

Я по меркам писательским автор начинающий, и это все для меня в новинку.

Какие еще конкурсы вам удалось покорить?

Андрей Сметанин:

Меня наконец-то заметили на нашем родном писательском конкурсе «Лепшы твор 2011 года». Этот диплом – от издательства, которое проводило конкурс среди профессиональных детских авторов и по результатам этого конкурса выпустило книгу.

Какие произведения завоевывали награды?

Андрей Сметанин:

В конкурсе «Золотое перо Руси» была номинация «Детская песня» и я послал туда текст песни с музыкальным сопровождением и вокальным исполнением. Эту песню исполнил Максим.

Это было первое стихотворение, которое было положено на музыку?

Андрей Сметанин:

Да, это был мой первый опыт. Теперь кроме поэта, я еще и поэт-песенник. За это стихотворение я еще получу диплом в Доме литераторов. А вот Максим получил за то, что он так хорошо исполнил песню – диплом международного творческого объединения детских авторов и медаль «Золотое солнышко».

Как обстоят дела с отечественной детской литературой?

Андрей Сметанин:

Пишется-пишется, я вижу, что в каких-то конкурсах появляются новые фамилии белорусских авторов, но проблема в том, как издаться. Я вот наполучал кучу дипломов и издаюсь в России. Есть момент неповоротливости издательств наших… Я считаю, если автор чего-то добился, его имя звучит на конкурсах, то нужно попытаться его книгу издать.

А как вы считаете, детей лучше воспитывать на классической или современной литературе?

Андрей Сметанин:

У классиков очень хороший язык, рифма, ритм. Все присутствует. Но только на классике воспитывать нельзя, потому что меняется мир и ребенок должен из литературы получать представление о том, что сейчас его окружает.