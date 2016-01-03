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Жуткая авария на ралли «Дакар» попала на видео, число жертв растет

03 января 2016 13:53
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Новости Аргентины. Первый день ралли «Дакар» в Буэнос-Айресе омрачен трагедией. Автомобиль китайской команды врезался в толпу зрителей. Сообщается, что экипаж потерял управление на вираже. 

Позднее ABC News, ссылаясь на врача местной больницы,

сообщил что травмы различной степени тяжести получили 10 человек,

среди них четверо детей и беременная женщина. В то же время директор ралли Этьен Лавинь заявлял о десятках пострадавших.

Первые кадры с места произошедшего появились в Сети.

Аргентинский телеканал C5N также опубликовал видео, снятое сразу после трагедии. Все произошло во время так называемого «Пролога» – это специальный участок длиной 11 километров.

Жуткая авария на ралли «Дакар» попала на видео, число жертв растет -1

Twitter телеканала C5N 

Несмотря на жару, тысячи аргентинцев пришли посмотреть на церемонию открытия ралли «Дакар». Гонка проходит в Южной Америке уже в восьмой раз.

На дороги Аргентины и Боливии в этом году выедут 3 белорусских экипажа. Конкуренцию им составят 52 спортивных грузовика.

Гонщикам предстоит преодолеть более 9 тысяч километров. К испытанию машины готовили особо: доработаны подвеска, топливные баки, рулевое управление.

# авто # Фотофакт # Авария в США

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