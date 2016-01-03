Жуткая авария на ралли «Дакар» попала на видео, число жертв растет

Новости Аргентины. Первый день ралли «Дакар» в Буэнос-Айресе омрачен трагедией. Автомобиль китайской команды врезался в толпу зрителей. Сообщается, что экипаж потерял управление на вираже.

Позднее ABC News, ссылаясь на врача местной больницы,

сообщил что травмы различной степени тяжести получили 10 человек,

среди них четверо детей и беременная женщина. В то же время директор ралли Этьен Лавинь заявлял о десятках пострадавших.

Первые кадры с места произошедшего появились в Сети.

Аргентинский телеканал C5N также опубликовал видео, снятое сразу после трагедии. Все произошло во время так называемого «Пролога» – это специальный участок длиной 11 километров.