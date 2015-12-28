На МКАД литовец на фуре выехал на заснеженную обочину и снес осветительную мачту

Новости Беларуси. Снегопады стали причиной увеличения количества аварий на дорогах. Так, сегодня, 28 декабря, утром на 26-м километре столичной МКАД гражданин Литвы на фуре во время торможения не справился с управлением, выехал на заснеженную обочину и снес осветительную мачту. Мужчина не пострадал, машина получила механические повреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными, выбирать правильный скоростной режим и соблюдать дистанцию.