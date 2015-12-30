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Гололедица в Беларуси: всплеск ДТП и травматизма у пешеходов

30 декабря 2015 07:35
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Новости Беларуси. Перепады температуры в Беларуси стали причиной ряда дорожно-транспортных происшествий. Есть и первые пешеходы, пострадавшие от гололеда. Только в столице к медикам с травмами и ушибами полученными при падении обратились десятки людей. На 30 декабря синоптики также обещают мороз и гололедицу.

Чтобы избежать травматизма, специалисты советуют передвигаться только по обработанным специальной смесью дорогам. А водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Аварии # Дорожное движение # авто

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