Гололедица в Беларуси: всплеск ДТП и травматизма у пешеходов

Новости Беларуси. Перепады температуры в Беларуси стали причиной ряда дорожно-транспортных происшествий. Есть и первые пешеходы, пострадавшие от гололеда. Только в столице к медикам с травмами и ушибами полученными при падении обратились десятки людей. На 30 декабря синоптики также обещают мороз и гололедицу.

Чтобы избежать травматизма, специалисты советуют передвигаться только по обработанным специальной смесью дорогам. А водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.