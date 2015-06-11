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Внедорожник разбил сразу 6 машин в одном из дворов Минска, водитель отказался пройти медэкспертизу

11 июня 2015 17:40
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Новости Беларуси. В Минске внедорожник разбил сразу 6 машин. Инцидент произошел в три ночи на улице Притыцкого. По словам очевидцев, водитель ездил по двору, задевая одно авто за другим. К счастью, на улице практически никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Когда на место прибыли сотрудники ГАИ, мужчина наотрез отказался проходить медэкспертизу. По закону за это предусмотрена такая же ответственность, как и за езду в нетрезвом виде.

Сейчас специалисты опрашивают свидетелей, ведь сам водитель отказался комментироваться свои действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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