Внедорожник разбил сразу 6 машин в одном из дворов Минска, водитель отказался пройти медэкспертизу

Новости Беларуси. В Минске внедорожник разбил сразу 6 машин. Инцидент произошел в три ночи на улице Притыцкого. По словам очевидцев, водитель ездил по двору, задевая одно авто за другим. К счастью, на улице практически никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Когда на место прибыли сотрудники ГАИ, мужчина наотрез отказался проходить медэкспертизу. По закону за это предусмотрена такая же ответственность, как и за езду в нетрезвом виде.

Сейчас специалисты опрашивают свидетелей, ведь сам водитель отказался комментироваться свои действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.