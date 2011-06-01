В Минске пьяный таксист сбил пенсионерку и скрылся

После «Форд» врезался в ехавшую рядом машину «Пежо». Испугавшись наказания, таксист бросил помятую иномарку и сбежал. Однако его удалось задержать. После экспертизы выяснилось, что водитель был пьян. Женщина, к счастью, осталась жива. Женщина доставлена в больницу скорой медицинской помощи.

Инспекторы не успели оформить все документы, как рядом произошло еще одно ДТП. Любопытные водители вместо того, чтобы следить за ситуацией на дороге, засмотрелись на разбитые авто. В итоге столкнулись еще три машины, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».