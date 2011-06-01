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В Минске пьяный таксист сбил пенсионерку и скрылся

01 июня 2011 18:18
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После «Форд» врезался в ехавшую рядом машину «Пежо». Испугавшись наказания, таксист бросил помятую иномарку и сбежал. Однако его удалось задержать. После экспертизы выяснилось, что водитель был пьян. Женщина, к счастью, осталась жива. Женщина доставлена в больницу скорой медицинской помощи.

Инспекторы не успели оформить все документы, как рядом произошло еще одно ДТП. Любопытные водители вместо того, чтобы следить за ситуацией на дороге, засмотрелись на разбитые авто. В итоге столкнулись еще три машины, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В Минске пьяный таксист сбил пенсионерку и скрылся-1

В Минске пьяный таксист сбил пенсионерку и скрылся-3

В Минске пьяный таксист сбил пенсионерку и скрылся-5

В Минске пьяный таксист сбил пенсионерку и скрылся-7

В Минске пьяный таксист сбил пенсионерку и скрылся-9

В Минске пьяный таксист сбил пенсионерку и скрылся-11

# Аварии # авто # Фотофакт

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