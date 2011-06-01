В Минске молоковоз сбил ребенка на пешеходном переходе

Инцидент произошел 31 мая на улице Ваупшасова.

По данным пресс-службы ГАИ Минска, ребенок был сбит на пешеходном переходе при пересечении проезжей части на зеленый сигнал светофора. По словам водителя грузовика, в данный момент у него отказали тормоза.

Многочисленные очевидцы утверждают, что ребенок не нарушал правила дорожного движения. До приезда скорой помощи пострадавший в крови сидел на асфальте.

По данным ГАИ, водитель молоковоза ехал по ул. Ваупшасова со стороны МКАД по крайней правой полосе. В соседних рядах перед пешеходным переходом стали останавливаться автомобили на красный сигнал светофора. Далее, как объяснял водитель ГАЗа, он начал выжимать педаль тормоза, однако автомобиль не останавливался. Он стал сигналить, кричать в форточку, попытался предотвратить ДТП. На переходе, как говорят очевидцы, находились три человека: мужчина успел отскочить, а вот мальчик, который пересекал дорогу с матерью, шел немного впереди. Женщина попыталась его остановить. Но молоковоз на полному ходу сбил ребенка. Далее ГАЗ выехал на встречную, заскочил на бордюр и остановился на газоне только через 100—150 метров после места аварии.

В результате инцидента ребенок с многочисленными травами был доставлен в реанимационное отделение одной из больниц Минска.

Для выяснения причин произошедшего будет назначена техническая экспертиза. Сотрудникам ГАИ предстоит выяснить, как автомобиль с неисправными тормозами был допущен в рейс, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Онлайнер».