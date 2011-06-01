Авария на минской кольцевой — перевернулись два автомобиля

ДТП произошло в 16.10 на внешнем кольце минской кольцевой.

Автомобиль марки «Опель» двигался по МКАД со стороны Игуменского тракта. Во время перестроения во вторую полосу иномарка задела автобус с детьми. После этого машину занесло, и она столкнулась с «Фольксвагеном». Оба автомобиля перевернулись, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Трякин, инспектор ОГАИ Ленинского района:

Автомобили «Опель» и «Фольксваген» выехали в кювет и свершили опрокидывание. Пострадавших нет. У автобус чуть-чуть поцарапана передняя правая часть, дети не пострадали.