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Авария на минской кольцевой — перевернулись два автомобиля

01 июня 2011 07:14
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ДТП произошло в 16.10 на внешнем кольце минской кольцевой.

Автомобиль марки «Опель» двигался по МКАД со стороны Игуменского тракта. Во время перестроения во вторую полосу иномарка задела автобус с детьми. После этого машину занесло, и она столкнулась с «Фольксвагеном». Оба автомобиля перевернулись, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Трякин, инспектор ОГАИ Ленинского района:
Автомобили «Опель» и «Фольксваген» выехали в кювет и свершили опрокидывание. Пострадавших нет. У автобус чуть-чуть поцарапана передняя правая часть, дети не пострадали.

Авария на минской кольцевой — перевернулись два автомобиля

Авария на минской кольцевой — перевернулись два автомобиля

Авария на минской кольцевой — перевернулись два автомобиля

Авария на минской кольцевой — перевернулись два автомобиля

Авария на минской кольцевой — перевернулись два автомобиля

Авария на минской кольцевой — перевернулись два автомобиля

# Аварии # авто # Фотофакт

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