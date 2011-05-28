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Авария в Подмосковье. При столкновении с КАМАЗом автобус с пассажирами загорелся. Погибли 11 человек

28 мая 2011 23:00
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Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Тамбов – Москва, на полной скорости врезался во впереди идущий КАМАЗ. От сильного удара автобус загорелся, пламя в считанные секунды охватило весь салон. Выжить удалось лишь восьмерым пассажирам. 11 погибли.

По версии следствия, ДТП случилось по вине водителя автобуса, который, предположительно, уснул за рулем. Сейчас он в реанимации.

В Тамбове 28 мая День траура. В городе вспоминают жертв автокатастрофы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Аварии # авто # Фотофакт # Авария автобуса

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