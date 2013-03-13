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В Минске фуру занесло в кювет из-за скользких дорог

13 марта 2013 08:52
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Новости Беларуси. Сегодня утром минская кольцевая стала замкнутым кругом для российского дальнобойщика.  Вроде, и со скоростным режимом все было в порядке,  но фуру занесло в кювет. Ограждению не удалось сдержать автопоезд.

Причина прямо под ногами: дорога была слишком скользкой и не слишком убранной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руслан Тагиров, инспектор по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Водителям необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, скоростные режимы, а также боковой интервал и безопастную дистанцию для впереди идущего транспортного средства.

Улицы в спальных районах и центральные автоартерии — картина одна.  Снежная стихия на шаг впереди уборки магистралей. Отвоевать победу удалось лишь тогда, когда погода сама сдала оборону.

Денис Глинский, генеральный директор ГПО «Горремавтодор» Мингорисполкома:
С утра на улицы города Минска вышло около 500 единиц техники, около 400 уборщиков территории. До обеда практически все улицы Минска были убраны.

# Аварии # Авария в Минске # авто

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