В Минске джип переехал загорающую девушку

Место ДТП находится вдалеке от проезжей части, в траве метровой высоты и рядом не было даже тропинок. Пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу, водитель джипа скрылся с места происшествия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Алексей Лазарчик, инспектор ДПС ОГАИ Фрунзенского района Минска:
Предположительно двигался по зеленой зоне дворовой территории по улице Шаранговича со стороны деревни Сухарево в направлении улицы Шаранговича. Предположительно водитель не заметил загорающую в траве девушку и совершил на нее наезд.
Очевидец:
Красная машина, марка «Хендай». Первые две цифры номера — 19, 7-й регион.