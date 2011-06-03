В Минске джип переехал загорающую девушку

Сегодня около 17.30 на улице Шаранговича джип переехал девушку. Молодая минчанка принимала солнечные ванны возле футбольного поля в спальном районе.

Место ДТП находится вдалеке от проезжей части, в траве метровой высоты и рядом не было даже тропинок. Пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу, водитель джипа скрылся с места происшествия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алексей Лазарчик, инспектор ДПС ОГАИ Фрунзенского района Минска:

Предположительно двигался по зеленой зоне дворовой территории по улице Шаранговича со стороны деревни Сухарево в направлении улицы Шаранговича. Предположительно водитель не заметил загорающую в траве девушку и совершил на нее наезд.

Очевидец:

Красная машина, марка «Хендай». Первые две цифры номера — 19, 7-й регион.