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В Минске джип переехал загорающую девушку

03 июня 2011 17:55
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Сегодня около 17.30 на улице Шаранговича джип переехал девушку. Молодая минчанка принимала солнечные ванны возле футбольного поля в спальном районе.

Место ДТП находится вдалеке от проезжей части, в траве метровой высоты и рядом не было даже тропинок. Пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу, водитель джипа скрылся с места происшествия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алексей Лазарчик, инспектор ДПС ОГАИ Фрунзенского района Минска:
Предположительно двигался по зеленой зоне дворовой территории по улице Шаранговича со стороны деревни Сухарево в направлении улицы Шаранговича. Предположительно водитель не заметил загорающую в траве девушку и совершил на нее наезд.

Очевидец:
Красная машина, марка «Хендай». Первые две цифры номера — 19, 7-й регион.

# Аварии # авто

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