Ралли, день второй: тренировочные заезды, настройки автомобилей, сама гонка и ее последствия

Второй день соревнований по ралли начинается с шейкдауна. Это что-то вроде тренировочного заезда, в ходе которого можно еще внести последние изменения в настройки автомобиля, проверить те или иные агрегаты. Временный техпарк разворачивается там же, где проходит шейкдаун. Боевой автомобиль проходит круг, потом заезжает к механикам для настроек и изменений.

Кроме настроек машины важно настроиться и пилоту со штурманом. Подогнать ремни, кресло, проверить, чтобы костюмчик сидел. От правильной и удобной посадки тоже многое зависит. Поэтому процедуре подгонки таких деталей уделяется довольно много времени.

Часть трассы шейкдауна не перекрывается во время заездов, так что фактически боевые раллийные автомобили двигаются по дороге общего пользования.

То же самое происходит и при проезде машин к месту старта спецучастка. Они двигаются с соблюдением правил дорожного движения. Но в потоке гражданских машин выглядят, словно пришельцы из космоса.

Чтобы занять зрительские места, нужно приезжать хотя бы за два часа до старта гонки. Потом дорога закрывается, и добраться нет никакой возможности.

В Италии и Чехии полиция не особенно усердствует в охране трассы от зрителей, сообщает телекомпания «Столичное телевидение». Полиция и ограждения есть лишь в самых опасных местах трассы. Пересечь спецучасток во время гонки – не проблема. Зрители так и делают. А маршалы на трассе смотрят на это сквозь пальцы. Видимо, исходят из того, что зрители понимают сами всю опасность своих похождений.

Для отслеживая собственных ошибок и последующего анализа гонки в боевой машине устанавливается несколько камер: на педали, на пилота и штурмана и на трассу. Это не только помогает экипажу потом самим отсмотреть свои действия, но и зрителям почувствовать себя на месте пилота.

Во время прохождения спецучастков команда механиков дожидается своего гонщика в техпарке. Это время, когда можно немного отдохнуть и расслабиться. Обычно время прибытия экипажа в техпарк после прохождения спецучастка известно, так что все просто ждут.

А вот с прибытием экипажа начинается суета. В лучшем случае все заканчивается сменой колес и внешним осмотром автомобиля. Проверяются рычаги подвески, тормоза, внешние элементы машины.

Если автомобиль во время гонки поврежден не очень сильно – его всю ночь восстанавливают механики, и он возвращается в соревнования по системе супер-ралли, со штрафом.

Но бывает и так, что восстановлению машина уже не подлежит. Разбитый автомобиль грузят на эвакуатор, и на этом для экипажа гонка заканчивается.