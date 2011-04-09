В центре Минска маршрутка столкнулась с автобусом

Авария произошла в районе метро «Академия наук».

Автобус №37 поворачивал с проспекта Независимости на Сурганова, в это время в него врезалась маршрутка, которая ехала по направлению к Уручью. В ДТП пострадали два пассажира.

Автобус перегородил половину проезжей части и сразу же во всех направлениях на проспекте и прилегающих улицах образовались пробки. Движение восстанавливали в течение часа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сотрудник ГАИ:

Автобус выполнял левый поворот с проспекта Независимости, в это время также по Независимости в прямом направлении двигалось маршрутное такси. Произошло столкновение. Двух людей забрали бригады «скорой помощи».