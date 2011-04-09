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В центре Минска маршрутка столкнулась с автобусом

09 апреля 2011 11:47
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Авария произошла в районе метро «Академия наук».

Автобус №37 поворачивал с проспекта Независимости на Сурганова, в это время в него врезалась маршрутка, которая ехала по направлению к Уручью. В ДТП пострадали два пассажира.

Автобус перегородил половину проезжей части и сразу же во всех направлениях на проспекте и прилегающих улицах образовались пробки. Движение восстанавливали в течение часа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сотрудник ГАИ:
Автобус выполнял левый поворот с проспекта Независимости, в это время также по Независимости в прямом направлении двигалось маршрутное такси. Произошло столкновение. Двух людей забрали бригады «скорой помощи».

# Аварии # авто # Фотофакт # Авария автобуса

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