Авария на Партизанском проспекте в Минске: «Хонду» перевернуло в воздухе и отбросило в подземный переход

И «Хонда», и БМВ с широкой магистрали сворачивали на разные улицы, но на перекрестке встретились в одной точке.

Удар был такой силы, что Хонду перевернуло в воздухе и отбросило в ограждение подземного перехода, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». У машины изрядно помялись бока, а стекла разлетелись на мелкие осколки.

К счастью, люди практически не пострадали. Кто прав, кто виноват — покажет запись камеры видеонаблюдения.

Владимир Афнагель, инспектор ДПС РУВД Заводского района Минска:

Пострадал водитель «Хонды», но в больницу он не обращался. Пассажирка «Хонды» была доставлена в больницу для обследования и дальнейшего изучения материалов. Водитель БМВ не пострадал, у него сработали подушки безопасности.