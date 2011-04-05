За последние три месяца количество легковых автомобилей, ввезенных в Беларусь, бьет все рекорды

Только в зоне действия Гродненской региональной таможни, к примеру, за январь оформили 3 тысячи автомобилей, а уже за март больше 10 тысяч.

Такой ажиотаж, уверены сотрудники таможни, нагнетается искусственно. Некоторые предприимчивые перегонщики успевают за сутки по три раза пересекать границу. Поэтому, и в очередях приходится стоять по нескольку часов. Чтобы ускорить оформление, таможня перешла на усиленный режим работы. Теперь в пункте пропуска «Брузги» за смену оформляют по 120 автомобилей, вместо 40, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виктор Гуреев, заместитель начальника Гродненской региональной таможни:

В настоящее время увеличено количество сотрудников таможни, которые заняты именно оформлением приобретённых за границей транспортных средств. Практически, делается всё возможное, чтобы граждане быстрее прошли таможенный контроль.

Нагнетание обстановки на автомобильном рынке Беларуси, в первую очередь, выгодно тем, кто эти авто пригоняет. До повышения в июле ввозных таможенных пошлин, дельцы стараются привезти как можно больше иномарок. Причём, ввозят в Беларусь автомобили не самого лучшего качества. Вадим Денисевич уже успел в этом убедиться. Покупать личный автомобиль он не планировал, но поддался всеобщему ажиотажу.

Вадим Денисевич, житель Гродно:

Здесь как пошёл такой ажиотаж, друзья говорят: покупай быстрей, а то не успеешь. Ездил за границу, ничего хорошего там не нашёл. То документы какие-то непонятные, левые, то машины технически неисправные.

Так тщательно личное авто выбирают не все. Многие стремятся приобрести хоть что-то. Этим и пользуются многочисленные мошенники. Преступники создают фирмы-однодневки. Выставляют привлекательные авто на интернет-сайтах. И просят перечислить заведомо заниженные суммы на электронные счета. В Гродненской области жертвами таких серых схем уже стали три человека.

Георгий Евчар, начальник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:

Получателем выступают банковские структуры стран Африки, или третьего мира. Естественно, человек перечисляет деньги и терпеливо ждёт, когда ему перезвонят и скажут, где забрать машину. Но, как только деньги перечислены, человек или абонент с которым списывались, пропадает.

Раскрыть такие преступления довольно сложно. Мошенники, как правило, находятся в других странах, а фирмы, на счета которых перечислены деньги, сразу же ликвидируются. Хоть валюта и остаётся за пределами страны, людям никто не запрещает покупать себе новые машины. Однако, предупреждают специалисты, поддаваться автоажиотажу не стоит.