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В Бресте маршрутка столкнулась с легковушкой, перевернулась и врезалась в скамейку с влюблёнными: пострадали 6 человек

28 апреля 2015 14:05
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Новости Беларуси. Маршрутное такси не уступило дорогу Volkswagen Golf. Автомобили столкнулись, в результате чего «ГАЗель» перевернулась, отлетела на ограждение и задела скамейку, на которой сидели 20-летняя девушка с 24-летним парнем.



В больницу с травмами различной степени тяжести доставлены 6 человек. Самые серьезные травмы у девушки, сидевшей на лавочке: у нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер, в результате которого одна из костей вошла в легкое, сломаны кости таза, носа, челюсти. Врачи характеризуют ее состояние как тяжелое. У сидевшего на скамейке парня – черепно-мозговая травма и  перелом носа.

В Бресте маршрутка столкнулась с легковушкой, перевернулась и врезалась в скамейку с влюблёнными: пострадали 6 человек-1



Читайте по теме: Очередная авария в Минске с участием мотоциклиста. ДТП произошло 27 апреля на улице Лещинского. По словам очевидцев, водитель иномарки, выезжая с заправочной станции, не пропустил проезжавший мимо мотоцикл. От удара байкер вылетел на встречную полосу, где в тот момент ехал микроавтобус. Кадры с места происшествия -- в видеоинформации.

 

# Авария в Бресте # авто # Фотофакт

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