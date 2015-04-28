В Бресте маршрутка столкнулась с легковушкой, перевернулась и врезалась в скамейку с влюблёнными: пострадали 6 человек

Новости Беларуси. Маршрутное такси не уступило дорогу Volkswagen Golf. Автомобили столкнулись, в результате чего «ГАЗель» перевернулась, отлетела на ограждение и задела скамейку, на которой сидели 20-летняя девушка с 24-летним парнем.







В больницу с травмами различной степени тяжести доставлены 6 человек. Самые серьезные травмы у девушки, сидевшей на лавочке: у нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер, в результате которого одна из костей вошла в легкое, сломаны кости таза, носа, челюсти. Врачи характеризуют ее состояние как тяжелое. У сидевшего на скамейке парня – черепно-мозговая травма и перелом носа.