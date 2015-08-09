В Бресте Audi A6 вылетел с дороги и протаранил ограду

Новости Беларуси. Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в забор административного здания, расположенного на улице Гурова в Бресте.



Со слов очевидцев, водитель и пассажиры не пострадали, их спасли во время сработавшие подушки безопасности.







Напомним, похожая авария произошла минувшей весной в Гомеле: внедорожник врезался в жилой дом. За рулем Jeep Grand Cherokee находился 52-летний водитель.

Автомобиль сбил дорожный знак, после чего пересек дорогу и, оказавшись на противоположной стороне, совершил наезд на металлическое ограждение. Неуправляемое транспортное средство сбило пешехода, который находился возле подъезда. Машина продолжила движение, протаранив мусорный бак, лавочку, и остановилась только, врезавшись в фасад жилого дома. Кадры с места происшествия здесь.