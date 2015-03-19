В Бресте 8-летний ребенок погиб под колесами Audi

Новости Беларуси. Под колесами иномарки в Бресте погиб ученик второго класса. Известно, что за рулем Audi A6 находился 26-летний житель областного центра.

ГАИ УВД Брестского облисполкома:

18 марта 2015 года около 13:15 в г.Бресте по ул.Смирнова д.188/1, водитель 1988 г.р, управляя автомобилем Audi A6, совершил наезд на пешехода, 2006 г.р., который пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте. От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП. Проводится проверка.

Как рассказали порталу «Виртуальный Брест» очевидцы, от удара тело малыша отлетело на 20 метров.

Виртуальный Брест:

От удара тело отлетело на 20 метров, толпа детей (вероятно, возвращаясь из школы) выбежала из автобуса, и мальчик оказался вторым, перед ним успела перебежать девочка, его и сбил автомобиль.

Сергей Мотолько, очевидец:

Как ехала моя машина, я остановил, открыл дверь и побежал к ребенку. Он упал, я прибежал, разорвал ему майку, кофту. Я так понял, что внутри ничего нет живого.