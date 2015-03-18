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Минск: 24-летний водитель на BMW X5 вылетел на площадь Победы и снёс мемориальный знак

18 марта 2015 09:53
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Новости Беларуси. Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 марта. Водитель на арендованной машине BMW X5 вылетел на площадь Победы и снес мемориальный знак с надписью «Киев».

Как позже стало известно, иномарку он взял на прокат и решил покатать девушку по ночному городу. 

Молодой человек был трезв, однако при общении с работниками ГАИ вел себя крайне агрессивно. 

Со слов водителя, он не справился с управлением из-за того, что его подрезал другой автомобиль.

Артем Цыбулько, инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
По прибытию инспекторов на место происшествия, водитель вел себя крайне агрессивно, утверждало, что его якобы подрезал белый автомобиль. Предварительно ознакомившись с записями видеокамер, которые находятся на Площади Победы, инспектора, к сожалению, не обнаружили никакого автомобиля, который помешал этому водителю, вследствие чего он выехал за пределы проезжей части.

Сейчас на площади Победы устраняют последствия ночного происшествия.

Памятный знак реставрируют, а вот дереву, в которое врезался внедорожник, повезло меньше. Ель серьезно пострадала, и ее пришлось вырубить.

Виновнику аварии помимо приличного штрафа за порчу мемориала, грозит и лишение прав.

Читайте также: 10 марта утром водитель иномарки не справился с управлением и врезался в опору столба. ДТП произошло на круговой развязке в районе улицы Ванеева. Мужчина утверждает, что ехал с разрешённой скоростью, но с утра дорожное покрытие было скользким, что и спровоцировало аварию. Однако инспекторы ГАИ придерживаются другой версии. Подробности здесь.

# Авария в Минске # авто # Фотофакт

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