Минск: 24-летний водитель на BMW X5 вылетел на площадь Победы и снёс мемориальный знак

Новости Беларуси. Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 марта. Водитель на арендованной машине BMW X5 вылетел на площадь Победы и снес мемориальный знак с надписью «Киев».

Как позже стало известно, иномарку он взял на прокат и решил покатать девушку по ночному городу.

Молодой человек был трезв, однако при общении с работниками ГАИ вел себя крайне агрессивно.

Со слов водителя, он не справился с управлением из-за того, что его подрезал другой автомобиль.

Артем Цыбулько, инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

По прибытию инспекторов на место происшествия, водитель вел себя крайне агрессивно, утверждало, что его якобы подрезал белый автомобиль. Предварительно ознакомившись с записями видеокамер, которые находятся на Площади Победы, инспектора, к сожалению, не обнаружили никакого автомобиля, который помешал этому водителю, вследствие чего он выехал за пределы проезжей части.

Сейчас на площади Победы устраняют последствия ночного происшествия.

Памятный знак реставрируют, а вот дереву, в которое врезался внедорожник, повезло меньше. Ель серьезно пострадала, и ее пришлось вырубить.

Виновнику аварии помимо приличного штрафа за порчу мемориала, грозит и лишение прав.

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