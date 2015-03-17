Лобовое столкновение в Сморгони: погиб бесправник на BMW и 79-летний водитель Volkswagen

Новости Беларуси. 32-летний мужчина, водитель BMW, вместе с приятелем вечером возвращался из кафе. Двигался по частному сектору и на улице Асланова, по словам очевидца, резко выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen.

ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

В Сморгони разбился водитель, у которого только накануне истек трехлетний срок лишения права управления. Как задержанный в состоянии опьянения, чтобы его вернуть, должен быть сдать теоретический и практический экзамены в ГАИ. Таким образом, права управления не имел (за что в марте прошлого года задерживался) и уже его не получит.

Водитель BMW скончался на месте.

79-летнего мужчину, который находился за рулем Volkswagen, с переломами и травмами ног и внутренних органов различной степени тяжести доставили в больницу. Как сообщили в ГАИ, сегодня утром он скончался.