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Лобовое столкновение в Сморгони: погиб бесправник на BMW и 79-летний водитель Volkswagen

17 марта 2015 10:54
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Новости Беларуси. 32-летний мужчина, водитель BMW, вместе с приятелем вечером возвращался из кафе. Двигался по частному сектору и на улице Асланова, по словам очевидца, резко выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen.

ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
В Сморгони разбился водитель, у которого только накануне истек трехлетний срок лишения права управления. Как задержанный в состоянии опьянения, чтобы его вернуть, должен быть сдать теоретический и практический экзамены в ГАИ. Таким образом, права управления не имел (за что в марте прошлого года задерживался) и уже его не получит.

Водитель BMW  скончался на месте.

79-летнего мужчину, который находился за рулем Volkswagen, с переломами и травмами ног и внутренних органов различной степени тяжести доставили в больницу. Как сообщили в ГАИ, сегодня утром он скончался.

# Авария в Гродненской области # авто

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