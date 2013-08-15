В Беларуси появится сеть электрозаправок для владельцев электромобилей

Новости Беларуси. Хорошая новость для владельцев электромобилей. В Беларуси вскоре появится сеть электрозаправок.

Для начала специальными подзарядками оснастят четыре АЗС страны. Причем одна из них разместится в Минске.

На данный момент разрабатывается необходимое программное обеспечение, проводится тендер на закупку оборудования.

К слову, самую крупную в мире сеть зарядных станций для электромобилей планируют создать в Нидерландах. К 2015 году там откроется более 200 электрозаправок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.