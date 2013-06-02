У автомобиля на полном ходу оторвался капот на трассе «Минск-Витебск»

Новости Беларуси. К счастью, в результате этого инцидента никто не пострадал. Видео с места происшествия, размещенное на Youtube пользователем Madr1975, датируется 31 мая 2013 года. У едущего впереди легкового автомобиля во время движения оторвался капот – и полетел по трассе.

Madr1975 (подпись к видео на Youtube:

Повезло увернуться от летающего капота на трассе Минск-Витебск.

Владелец видеорегистратора на самом деле чудом избежал столкновения с объектом. Напомним, в октябре прошлого года прицеп КАМАЗа стал причиной смерти трёх женщин. Трагедия произошла после того, как у КАМАЗа оторвался прицеп и выехал на полосу встречного движения, по которой ехал Volkswagen Passat с женщинами.

В том же октябре на трассе Минск – Витебск от грузовика оторвалась деталь и протаранила стекло встречного автомобиля Volvo: погиб 45-летний водитель.

О том, что детали, летящие со скоростью автомобилей, могут оказаться смертельнее пули, убедились свидетели прошлогоднего ДТП в Гродненской области. Тогда из-под колес автомобиля вылетела часть подвески, которая валялась на проезжей части и пронзила грудь 46-летнего водителя встречной машины. Мужчина скончался.