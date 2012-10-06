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Сразу около полусотни автомобилей попали в аварию в США

06 октября 2012 17:00
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Новости США. В американском штате Флорида массовая авария парализовала движение на одном из крупнейших шоссе. В ДТП попали сразу около полусотни автомобилей. Травмы получили несколько десятков человек. Около 30 человек госпитализированы. Некоторые - в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, аварию спровоцировал водитель грузовика. Мужчина потерял управление и столкнулся с другой машиной. После чего автомобили, которые ехали следом, начали врезаться друг в друга по цепочке, не успевая затормозить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Авария в США

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