Сразу около полусотни автомобилей попали в аварию в США

Новости США. В американском штате Флорида массовая авария парализовала движение на одном из крупнейших шоссе. В ДТП попали сразу около полусотни автомобилей. Травмы получили несколько десятков человек. Около 30 человек госпитализированы. Некоторые - в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, аварию спровоцировал водитель грузовика. Мужчина потерял управление и столкнулся с другой машиной. После чего автомобили, которые ехали следом, начали врезаться друг в друга по цепочке, не успевая затормозить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.