Новейшие немецкие автомобили на выставке AMI в Лейпциге

По традиции автомобильная выставка AMI в Лейпциге является вотчиной немецких конструкторов, выставляющих здесь свои новейшие разработки: Audi TT, Ford Focus RS500, Meriva.

Именно в Лейпциге справили мировую премьеру обновленное купе Audi TT, рестайлинговое семейство A3 и флагманский кроссовер Q7 с новыми двигателями, модернизированный Volkswagen Touran, а также выпущенный лимитированным тиражом Ford Focus RS500.

После мартовской премьеры нового седана BMW пятой серии очередь дошла до универсальной версии. Как и седан, новинка может похвастаться “мужским и драйверским” дизайном.

Эйдриан ван Хойдонк, главный дизайнер BMW:

При разработке машины мы вдохновлялись скоростью, движением и энергией. Думаю, у нас получился стремительный и динамичный авто – с длинным и низким носом, мускулистыми бортами.

По сравнению с предшественником объем багажника у нового Touring увеличился на 60 л – до 560 л, его максимальный объем равен 1670 л. Стекло багажной двери открывается отдельно, а три части спинки заднего дивана регулируются по наклону в пределах 11 градусов.

Конструкторы Opel отметились в Германии своей главной весенней премьерой – новым однообъемником Meriva, сочетающим экспрессивный внешний вид с рядом инновационных решений.

Марк Адамс, главный дизайнер Opel:

Новая Meriva получила удобные для семейного автомобиля двери, открывающиеся против хода. Теперь родителю, посадившему детей на заднее сиденье, не нужно огибать пассажирскую дверь, чтобы пробраться на свое место.

Ассоциация немецких, швейцарских и австрийских докторов и специалистов, занимающихся вопросами здоровья спины и позвоночника, особо отметили удобную форму водительского и пассажирского сидений в Meriva.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY