Новые экологические электромобили-2010

В долгосрочной перспективе ожидается прирост населения. Следовательно, увеличится и количество автомобилей, а чем больше машин, тем хуже экологическая обстановка.

Проблема непростая, но у каждого конструктора есть свое решение. Первый пример – Renault Zoe Z.E., 100-процентный электромобиль. Название Zoe, что по-гречески означает “жизнь”, выбрано не случайно – чтобы подчеркнуть экологичность необычного хэтчбека, который благодаря открывающимся вверх дверям и створкам багажника напоминает майского жука, распустившего крылья перед взлетом.

Второй пример подхода к созданию экологического автомобиля – Opel Ampera, электромобиль с увеличенной дальностью хода.

Этот пятидверный четырехместный хэчтбек оборудован электрическим силовым агрегатом, носящим название Voltec. Но работает он по иному принципу, чем электродвигатель на Zoe Z.E. При поездках на расстояния до 60 км Ampera движется только за счет энергии литиево-ионной батареи. На длинных дистанциях автомобиль также продолжает движение на электрической тяге, но вырабатывается она бортовым генератором, функции которого возложены на компактный двигатель внутреннего сгорания. Это увеличивает величину пробега Ampera до 500 км! Аккумуляторы на Ampera тоже можно заряжать от бытовой розетки благодаря встроенному в автомобиль зарядному устройству.

Наконец, третий пример – экспериментальный F800 Style швабских конструкторов Mercedes, которые ставку делают на гибридный привод и топливные элементы.

Речь идет о новой платформе, позволяющей сравнительно быстро менять сущность авто. В первом случае кузов этого странноватого с виду концепта скрывает гибридную комбинацию бензиновой “шестерки” объемом 3,5-литра и электромотора с питанием от литиево-ионных аккумуляторов. В городе машина способна передвигаться на одной электротяге, но лишь на расстояние до 30 км и со скоростью не более 120 км/ч.

Другой вариант F800 Style – со 136-сильным электромотором и баками в центральном тоннеле, вмещающими до 5,2 кг водорода. Электроэнергия, используемая для движения, вырабатывается в ходе химической реакции водорода и кислорода, в результате чего единственным выбросом в атмосферу оказывается водяной пар.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY