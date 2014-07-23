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Социальная сеть для автомобилистов начнет работу с сентября в Беларуси

23 июля 2014 18:46
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Новости Беларуси. Уникальную социальную сеть для автомобилистов презентавала 23 июля столичная Госавтоинспекция.

Мобильное приложение «Карнэт» позволит водителям 24 часа в сутки быть на связи не только друг с другом, но и с автоинспекторами. Юзерам нужно только указать имя, фамилию, номер телефона и регистрационный номер авто.

Новый  мобильный уровень общения позволит получать консультации профессионалов, узнавать последние новости с магистралей и, безусловно, повлияет на безопасность дорожного движения. Оценить новинку пользователи смогут уже в сентябре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Интернет # авто

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