Автобус с сотней белорусских детей попал в аварию в Болгарии - водитель потерял сознание

Новости Беларуси. Инцидент произошел на трассе из Варны в 06.30 утра по местному времени. В салоне находились 100 ребят. К счастью, серьезно они не пострадали, а отделались лишь легкими ушибами.

Как сообщили в пресс-службе МВД Болгарии, автобус двигался из болгарского Китена на небольшой скорости и съехал в кювет. По предварительной информации, у 48-летнего водителя случился инсульт и он вывернул руль вправо. Двери были заблокированы, детей пришлось вызволять через багажное отделение.

До прибытия запасного автобуса ребят разместили в придорожной гостинице, где они переночевали и 20 июля утром отправились домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в МИД нашей страны, сейчас дети и сопровождающие находятся на территории Румынии, где проходят процедуру оформления виз для части группы на въезд в шенгенскую зону. Выяснилось: у 84 из 100 пассажиров визы закончились еще за несколько дней до отъезда.

Обновлено 21.07.2014

Пострадавшие в аварии белорусские дети возвращаются домой. При содействии нашего диппредставительства в Венгрии им продлили визы и они успешно пересекли границу.

Долгая дорога домой завершилась несколько часов назад - автобусы с детьми, пересекли белорусскую границу. Ребята, учащиеся минской спортивной школы по плаванию, в лагерь в солнечную Болгарию выезжают уже 17 год, но столь экстремального возвращения на родину в истории их путешествий еще не было.

Большинство детей в момент ДТП еще спали, но даже те, кто аварию видел собственными глазами уверяют: не испугались потому что просто не поняли, что произошло.

Татьяна Игнатюк, старший тренер:

Опасная дорога была, что некуда было съезжать. Была гора, может быть полметра, может больше. Он так плавненько сполз, остановил автобус. Дети даже не проснулись. Повреждений нет. Мы только, руководители, это видели, он потерял сознание.

Артем Зайкин:

Я играл в планшет. Я почувствовал, что мы трясемся, подумал, что едем по гравию, а потом, когда автобус наклонился – подумал, что мы повернули.

Артем Томук:

Я спал, ничего не чувствовал. Когда проснулся – мы были под небольшим наклоном. Не страшно было, ничего не чувствовал. Потом приехала полиция, МЧС. Доставали нас через багажное отделение. И потом мы вылезли.

На венгерской границе дети провели 21 час – ждали пока будут решены проблемы с документами. Из-за 9-часовой задержки на месте ДТП визы части путешественников оказались просроченными.

Жанна Соколова, руководитель группы:

Дети находили под солнцепеком. Мы раскладывали одеяла. Дети спали под тенями фур, автобусов. Нам почему–то визы поставили визы до 14 числа, а отель был на 18 дней, но они сказали, что это решаемое.

Уже сегодня ситуацию прокомментировали в белорусском МИДе: ответственность за происходящее здесь возложили целиком на тех, кто отправлял детей в на отдых. белорусский консул в Софии, Бухаресте и в Будапеште пришлось срочно связываться с представителям стран пребывания, чтобы обеспечить транзитный проезд группы детей.