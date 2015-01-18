Шокирующее видео: в Бресте водитель управлял машиной, высунув ногу в окно

Новости Беларуси. Странное поведение водителя легкового автомобиля наблюдали на неделе жители Бреста.

Прямо по ходу движения, водитель управлял машиной, высунув ногу в окно... О возможных последствиях он, вероятно, и не думал.

Примечательно, что свои трюки водитель «исполнял», проезжая возле школы (видео здесь).

Виртуальный Брест:

Оба «гражданина» (водитель и пассажир) выбрасывают окурки из движущегося автомобиля (на видео отчетливо это видно только со стороны водителя). Позже водитель во время движения высовывает ногу в окно, и таким образом управляет автомобилем некоторое время. С одной стороны, ничего криминального на видео нет, с другой стороны, такое поведение за рулем неприемлемо, и может повлечь за собой ДТП. Ведь именно из-за мелочей зачастую и гибнут люди. Хотелось бы пожелать всем водителям, да и пешеходам, быть культурными по отношению к себе и другим.

С появлением видеорегистраторов живые картинки, на которых отчетливо можно разглядеть культуру, а точнее, бескультурье некоторых автовладельцев, бьют рекорды просмотров в сети Интернет.

И далеко не всегда можно определить кто прав, а кто виноват.

Ролики с кадрами мордобоя на дорогах все чаще развлекают пользователей Интернета. Когда впору прибить пыл и сбавить обороты собственного раздражения, некоторые автомобилисты жмут на газ эмоций. Без экивоков те, кому не угодил сосед по полосе, начинают разборки кулаками, явно забывая об этикете. Тем самым доказывая, кто тут главный.