Прямой эфир

Серьезная авария на улице Якубова в Минске

20 мая 2010 07:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Причиной ДТП стало элементарное несоблюдение правил дорожного движения. Водитель «Опеля», выезжая с жилой территории, не уступил дорогу «Мицубиси», двигавшейся по главной дороге.

В результате столкновения, девушка, находившаяся за рулем «Мицибуси», была доставлена в больницу, а нарушитель отделался легким испугом. Автомобили же смогли покинуть место ДТП только на эвакуаторе.

Муж пострадавшей:
– Жена позвонила и сказала, что попала в ДТП. Немного пострадала грудная клетка. Жена ехала на работу на «Мицубиси», по нашим сведениям, виноват водитель «Опеля», который не уступил дорогу.

# Аварии # авто # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
19 мая 2010 15:37

Европейский конкурс автомобильной красоты 2010

19 мая 2010 15:18

Невероятные концептуальные автомобили американских конструкторов

19 мая 2010 15:04

Кабриолет Continental Supersports - самый быстрый и мощный Bentley с откидным верхом