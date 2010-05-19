Европейский конкурс автомобильной красоты 2010

Конкурс проводится каждую весну в итальянском городе Черноббио на берегах озера Комо, где собираются авто, которые можно отнести к произведениям искусства.

Впервые конкурс состоялся в 1929 году. В последнее время наряду с раритетами всех возрастов в нем принимают участие и новейшие концепт-кары. Так случилось и на этот раз: лучшим был признан концепт Alfa Romeo TZ3 Corsa , созданный известным ателье Zagato . Действительно, такое решение не оспоришь – купе отличается особенной элегантностью и нестандартным дизайном.

Главное внимание публики на конкурсе приковано к автомобильной классике. Придирчивое жюри фестиваля выбирает лучшие автомобили в разных номинациях, но главный приз шоу – золотой кубок Coppa d ’ Oro вручается победителю зрительского голосования. На этот раз приз зрительских симпатий достался великолепному Maserati A 6 GCS Spider , кузов которого по индивидуальному заказу в далеком 1955 году был изготовлен мастерами итальянской “кароццерии” Frua .

Шоу 2010 года не обошлось и без громкого события, коим стало появление купе BMW 328 Kamm . Это чудо было выпущено в одном-единственном экземпляре в 30-е гг. прошлого века и стало недоступным объектом страсти автомобилистов, эталоном совершенной формы и мощного мотора: 6 цилиндров, 2 л, 110 л.с., 200 км/ч! Этот автомобиль задумывался BMW как машина, предназначенная специально для гоночных заездов.

Манфред Грюннерт, руководитель мастерской раритетных авто музея BMW в Мюнхене:

Каждый год здесь в Черноббио собираются самые красивые и эксклюзивные автомобили со всего мира, и зрители погружаются в атмосферу аристократических традиций. А показом здесь купе BMW 328 Kamm , возрожденного по старым чертежам, мы отметили 70-летие победы этой модели на Конкурсе!

Баварцы на фоне умиротворяющего пейзажа озера Комо выставили один из самых известных и редких автомобилей линейки 328 – родстер Mille Miglia Roadster Bügelfalte со сглаженными каплевидными формами кузова. В 1938 году эта машина одержала победу на знаменитом марафоне “Тысяча миль”, удостоившись звания одного из лучших довоенных спорткаров.

События подобные Конкурсу элегантности на вилле д’Эсте лишний раз позволяют убедиться в том, что автомобиль помимо средства передвижения может быть еще и роскошью!

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY