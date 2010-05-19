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Европейский конкурс автомобильной красоты 2010

19 мая 2010 15:37
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Конкурс проводится каждую весну в итальянском городе Черноббио на берегах озера Комо, где собираются авто, которые можно отнести к произведениям искусства.

Европейский конкурс автомобильной красоты 2010

Впервые конкурс состоялся в 1929 году. В последнее время наряду с раритетами всех возрастов в нем принимают участие и новейшие концепт-кары. Так случилось и на этот раз: лучшим был признан концепт Alfa Romeo TZ3 Corsa , созданный известным ателье Zagato . Действительно, такое решение не оспоришь – купе отличается особенной элегантностью и нестандартным дизайном.

Главное внимание публики на конкурсе приковано к автомобильной классике. Придирчивое жюри фестиваля выбирает лучшие автомобили в разных номинациях, но главный приз шоу – золотой кубок Coppa d ’ Oro вручается победителю зрительского голосования. На этот раз приз зрительских симпатий достался великолепному Maserati A 6 GCS Spider , кузов которого по индивидуальному заказу в далеком 1955 году был изготовлен мастерами итальянской “кароццерии” Frua .

Европейский конкурс автомобильной красоты 2010

Европейский конкурс автомобильной красоты 2010

Шоу 2010 года не обошлось и без громкого события, коим стало появление купе BMW 328 Kamm . Это чудо было выпущено в одном-единственном экземпляре в 30-е гг. прошлого века и стало недоступным объектом страсти автомобилистов, эталоном совершенной формы и мощного мотора: 6 цилиндров, 2 л, 110 л.с., 200 км/ч! Этот автомобиль задумывался BMW как машина, предназначенная специально для гоночных заездов.

Европейский конкурс автомобильной красоты 2010

Манфред Грюннерт, руководитель мастерской раритетных авто музея BMW в Мюнхене:

Каждый год здесь в Черноббио собираются самые красивые и эксклюзивные автомобили со всего мира, и зрители погружаются в атмосферу аристократических традиций. А показом здесь купе BMW 328 Kamm , возрожденного по старым чертежам, мы отметили 70-летие победы этой модели на Конкурсе!

Европейский конкурс автомобильной красоты 2010

Баварцы на фоне умиротворяющего пейзажа озера Комо выставили один из самых известных и редких автомобилей линейки 328 – родстер Mille Miglia Roadster Bügelfalte со сглаженными каплевидными формами кузова. В 1938 году эта машина одержала победу на знаменитом марафоне “Тысяча миль”, удостоившись звания одного из лучших довоенных спорткаров.

Европейский конкурс автомобильной красоты 2010

Европейский конкурс автомобильной красоты 2010

События подобные Конкурсу элегантности на вилле д’Эсте лишний раз позволяют убедиться в том, что автомобиль помимо средства передвижения может быть еще и роскошью!

Европейский конкурс автомобильной красоты 2010

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY

# авто

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