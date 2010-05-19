Кабриолет Continental Supersports - самый быстрый и мощный Bentley с откидным верхом

Создание Continental Supersports начиналось как проект по изучению возможностей уменьшения веса автомобиля при увеличении мощности. Источником вдохновения для инженеров послужил гоночный Supersports образца 1925 года.

Под капотом кабриолета скрывается 6-литровый двигатель W12 с двумя турбинами, развивающий мощность 630 л.с. и крутящий момент в 800 Нм. До первой сотни он разгоняет солидный автомобиль за 4,2 секунды, и если позволяют дорожные условия, максимальная скорость Continental Supersports может достичь 325 км/час! Кстати, работает движок по технологии FlexFuel , то есть может питаться бензином, биотопливом E 85 или любой смесью этих двух видов топлива – причем из одного бака.

При этом британские конструкторы особо подчеркивают, что биотопливо для W12 не производится из ископаемого топлива, а добывается из сахарного тростника, сои или отходов сельского и лесного хозяйства. В результате CO 2, высвобождаемый во время сгорания такого топлива, повторно поглощается растениями и образуется непрерывный круговорот энергии. Вот вам и “экологически чистый” Bentley !

Повышение отдачи мотора потребовало увеличения притока воздуха к системе охлаждения. И дизайнеры Bentley предложили целенаправленную и впечатляющую деталь в виде крупных вертикальных воздухозаборников. А для отведения воздуха из моторного отсека на капоте появились двойные отверстия.

В свою очередь “раздутые” и стильно изогнутые задние крылья, позволившие расширить заднюю колею, призваны подчеркнуть мощную посадку и “мускулистость” этого очень быстрого кабриолета.

В кабине кабриолета повсюду обнаруживаются вставки из углеволокна – от уникальных защитных пластин в обеих дверных нишах до спортивных передних сидений. Чтобы дополнительно подчеркнуть спортивный характер автомобиля, рулевое колесо и рычаг селектора коробки передач обтянуты особой кожей “ Soft Grip ”, а в нише для ног водителя установлены перфорированные педали из легкого сплава.

В общем, кабриолет Continental Supersports – это автомобиль, понять который можно только тогда, когда оказываешься за его рулем.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY