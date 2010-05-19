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Невероятные концептуальные автомобили американских конструкторов

19 мая 2010 15:18
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Американские конструкторы продолжают демонстрировать невероятные концептуальные автомобили: Delta Wing, Cadillac, XTS Platinum, Chevrolet Aveo RS, Granite.

Невероятный концепт Delta Wing на первый взгляд этот “наземный самолет” может показаться попыткой инженеров заглянуть в далекое-далекое будущее, но….

И правда, в распоряжении сего чуда всего лишь 300 л.с., но благодаря снаряженной массе в тонну и передовой аэродинамике с хитроумным треугольным “крылом”, Delta Wing имеет множество преимуществ по сравнению с современными болидами.

Невероятные концептуальные автомобили американских конструкторов

Очень скоро в линейке Cadillac появится новый флагманский седан, который сменит нынешние DTS и STS. И что-то подсказывает нам, что он будет очень похож на эффектный и стремительный концепт XTS Platinum.

Кнопок и выключателей почти нет, все дисплеи объединены в единую приборную панель. Концепт оборудован экологичной 350-сильной гибридной установкой с возможностью подзарядки батареи от электросети.

Невероятные концептуальные автомобили американских конструкторов

Невероятные концептуальные автомобили американских конструкторов

Невероятные концептуальные автомобили американских конструкторов

Невероятные концептуальные автомобили американских конструкторов

А вот конструктора GMC, который у себя на родине прославился благодаря исполинским внедорожникам и пикапам, ждет не встряска, а настоящая культурная революция! Ее предвестник – концепт компактного кроссовера Granite. Хотя кому-то он покажется броневиком, которые используют инкассаторы.

Невероятные концептуальные автомобили американских конструкторов

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY

# авто

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