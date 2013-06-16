Под Волковыском мотоциклист разбился насмерть, врезавшись в деревянный забор

Новости Беларуси. Молодой человек, владелец мотоцикла «Восход», неправильно выбрал скорость. Сначала он врезался в деревянный забор жилого дома, сломал несколько штакетин, после чего врезался в опору линии электропередачи.

Мотоциклист скончался на месте. Как выяснилось, его «Восход» был собран из нескольких мотоциклов, на учете в Госавтоинспекции не состоял. Молодой человек катался на нём с регистрационным знаком от другого мотоцикла.

Это второе ДТП по вине мотоциклиста в Волковысском районе за последнюю неделю. 8 июня в деревне Верейки аварию спровоцировал мотоциклист, не имеющий права управления транспортным средством. Неправильно выбрав скорость, молодой человек врезался в забор жилого дома. Также был без мотошлема, он получил ранения и был помещен в больницу.

Напомним, минувшей ночью на перекрестке улиц Тимошенко и Притыцкого байкер насмерть сбил человека. Уже известно, что 23-летний мотоциклист, управляя Suzuki с польскими регистрационными знаками, явно превысил скорость. В это время, проезжую часть «на зеленый» пересекал 22-летний молодой человек. В результате наезда, парень скончался на месте (смотрите видео).