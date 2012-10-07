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Очереди на границе. На переходе «Каменный лог» скопилось более 800 фур, в «Котловке» – 400, в «Урбанах» – 600

07 октября 2012 12:54
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Новости Беларуси. Очереди на границе с Литвой и Латвией бьют рекорды недели. В режиме ожидания стоят сотни машин. Наиболее сложная ситуация на погранпереходе «Каменный Лог». Там в очереди скопилось более 800 грузовых авто. В пункте пропуска «Котловка» – 400 фур, а в «Урбанах» – около 600 грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ухудшилась ситуация и границе с Польшей. После традиционного шоппинга «выходного дня» в «Брузгах» образовалась внушительная очередь из легковых машин.

В госпогранкомитете рекомендуют водителям заранее выбирать маршрут движения.

# авто # Очереди на границе Беларуси

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