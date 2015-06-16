На МКАД иномарка на полном ходу врезалась в машину дорожных служб - водитель погиб, пассажир в больнице

Новости Беларуси. Трагедия на Минской кольцевой. 16 июня днём в районе съезда на улицу Громова иномарка на полном ходу врезалась в поливомоечную машину дорожных служб. От удара легковушку отбросило к обочине, после чего она перевернулась на крышу.

Водитель, 24-летний парень, скончался на месте происшествия. Работникам МЧС пришлось разрезать машину, чтобы деблокировать погибшего. Помимо водителя, в легковушке также находился пассажир, его в тяжёлом состоянии доставили в больницу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.