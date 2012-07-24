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На автофестиваль SunDay в Гродно пришли 10 тыс. человек

24 июля 2012 12:57
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Новости Беларуси. Автофестиваль SunDay AutoGrodno.by-2012 в Гродненском районе собрал около сотни раритетных и эксклюзивных автомобилей сообщает ctv.by со ссылкой на «Гродзенскую праўду». Автошоу посетило около десяти тысяч человек, отмечают организаторы.

Дмитрий Вильчик, начальник отдела по делам молодежи Гродненского райисполкома:
Это третий автофестиваль, который мы проводим. Даже не ожидали, что он вызовет такой огромный интерес. В различных номинациях выставили свои автомобили автоклубы со всей Беларуси.

На фестивале были представлены советские автомобили: ЗАЗ, ГАЗ, «Победа», а также зарубежные модели автомобилей: Lincoln, Cadillac, Buick.  Названы победители в номинациях: лучший ретро автомобиль, самый редкий автомобиль. Самым старым автомобилем фестиваля признан Ford 1916 года выпуска.

# авто # Ретро-автомобили

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