На автофестиваль SunDay в Гродно пришли 10 тыс. человек

Новости Беларуси. Автофестиваль SunDay AutoGrodno.by-2012 в Гродненском районе собрал около сотни раритетных и эксклюзивных автомобилей сообщает ctv.by со ссылкой на «Гродзенскую праўду». Автошоу посетило около десяти тысяч человек, отмечают организаторы.



Дмитрий Вильчик, начальник отдела по делам молодежи Гродненского райисполкома:

Это третий автофестиваль, который мы проводим. Даже не ожидали, что он вызовет такой огромный интерес. В различных номинациях выставили свои автомобили автоклубы со всей Беларуси.



На фестивале были представлены советские автомобили: ЗАЗ, ГАЗ, «Победа», а также зарубежные модели автомобилей: Lincoln, Cadillac, Buick. Названы победители в номинациях: лучший ретро автомобиль, самый редкий автомобиль. Самым старым автомобилем фестиваля признан Ford 1916 года выпуска.