МВД хочет запретить наркоманам водить транспортные средства

Новости Беларуси. Компания молодых людей, разбившаяся под Лепелем, была в состоянии наркотического опьянения.

Жуткая авария произошла ночью 5 июня. В ДТП погибло четверо минчан. Иномарка на скорости выехала на встречную полосу и врезалась в фуру. Водитель и два пассажира легковушки скончались на месте. Еще один умер в реанимации.

Один из погибших парней буквально 9 мая побывал в крупной аварии. В тот день он принял метадон, а в роковую ночь возвращался с допроса. Уже с товарищами, но снова под действием наркотиков.

Николай Карпенков, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Два гражданина употребили метадон. Проведена экспертиза, найдены шприцы, порошки. У нас есть основания полагать, что двое граждан, которые находились в машине, употребили курительные смеси.

Только с начала года в стране совершено около 16 тысяч ДТП по вине водителей в состоянии опьянения. В каждом сотом случае — наркотического. МВД выступает с инициативой о внесении поправок в закон о здравоохранении. Это касается анонимности и конфиденциальности сведений пациентов, находящихся на наркологическом учете. Доступ к таким спискам позволит оперативникам изымать у наркоманов справки для вождения автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

Поддержав инициативу о том, что люди, употребляющие наркотические средства, будут проходить тщательный медицинский контроль. Это ведет к тому, что будет жесткий контроль и со стороны Госавтоинспекции. Если такие водители не будут допускаться к вождению транспортными средствами, то они будут меньше проблем создавать на дорогах.