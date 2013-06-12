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Под Минском такси врезалось в Volkswagen. Пострадали три человека

12 июня 2013 08:34
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Новости Беларуси. В результате ДТП вблизи поселка Сосны под Минском пострадали три человека.

32-летний водитель легкового автомобиля Volkswagen Golf  совершил столкновение с двигавшемся попутно легковым автомобилем Volkswagen Polo. Сотрудники МЧС с помощью  специальных устройств деблокировали пассажира одной из машин. Ещё один пассажир-женщина и водитель с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

По предварительной информации, причина ДТП – несоблюдение водителем безопасной дистанции движения.

Напомним, минувшей весной в центре Минска, на пересечении улиц Коммунистической и Богдановича не разминулись легковушка и маршрутное такси. Удар был такой силы, что легковой автомобиль вылетел за перекресток на пешеходную зону и застрял между столбом и стеной дома (смотрите видео).

# Авария в Минской области # авто # Фотофакт

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