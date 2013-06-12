32-летний водитель спровоцировал аварию на Могилевской трассе

Новости Беларуси. 32-летний водитель не выдержал дистанцию ​​и спровоцировал аварию на Могилевской трассе вблизи поселка Сосны. Мужчина буквально протаранил легковое авто, которое двигалось в попутном направлении.

В больницу попали мужчина-водитель и его жена, которые находились в салоне поврежденной машины. Чтобы освободить пострадавших из железной ловушки, пришлось вызывать спасателей. Что заставило водителя пойти на опасный маневр, сейчас выясняют автоинспекторы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.