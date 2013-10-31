Многодетный отец погиб под колёсами собственной машины в Гомеле

Новости Беларуси. Ремонт машины закончился трагедией в Гомеле. 35-летний индивидуальный предприниматель, отец четверых детей, чинил собственный автомобиль в гараже. Автомобиль был приподнят при помощи домкрата, сняты передние колеса. В качестве страховочных устройств использовались снятые колеса и силикатный кирпич. Кирпич впоследствии раскололся, что и вызвало падение автомобиля.

Пресс-служба Гомельского областного управления МЧС:

В результате падения хозяин автомобиля – 1978 года рождения, индивидуальный предприниматель оказался заблокированным. Работниками МЧС при помощи гидравлического разжима «Вебер» мужчина был извлечен из-под автомобиля и передан бригаде скорой медицинской помощи.

Через 6 минут медики констатировали смерть.

Напомним, несколько дней назад в Бресте пьяное вождение закончилось трагедией: под колёсами автомобиля погиб многодетный отец. Пьяный водитель не справился с управлением и вылетел прямо на тротуар. Увернуться от фатального удара 34-летнему брестчанину не удалось. В этот вечер его дома не дождались трое детей (смотрите видео).