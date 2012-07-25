Минчане выстраиваются в очереди в ГАИ, чтобы сэкономить на обмене прав

Новости Беларуси. С 9 августа 2012 года госпошлина за получение и замену водительского удостоверения в Беларуси возрастет с 0,5 до 2 базовых величин. То есть вместо 50.000 рублей за права придется выложить 200.000 рублей. С 9 августа водительских удостоверения будут выдавать сроком на 10 лет, сообщает ctv.by со ссылкой на «Минский курьер».

Дмитрий Савощенко, начальник межрайонного экзаменационного отдела ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Еще недавно работники МЭО выдавали минчанам в день около 250 водительских удостоверений, причем день в день. Хотя по закону эта процедура может занимать до пяти рабочих дней. С недавних пор число обращений по поводу обмена водительских удостоверений увеличилось до 400-600 в день. В связи с ажиотажем возросла нагрузка на работников нашего подразделения. Несколько увеличились и сроки выдачи прав. Отдельные граждане негодуют: мол, как сутки ездить без прав? Ведь за это правонарушение предусмотрен штраф до 200.000 рублей.

Обменять водительское удостоверение можно в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома на проспекте Дзержинского, 3а, и в ТД «Ждановичи» на улице Тимирязева, 114. С собой нужно принести паспорт, действующую медицинскую справку о годности к управлению механическими транспортными средствами соответствующих категорий, старые водительские права и талон, квитанции об уплате госпошлин: 50.000 рублей за водительское удостоверение и талон, 12.000 рублей за компьютерные услуги и оформление заявления.