Легковушка и бетономешалка столкнулись в Минском районе

Новости Беларуси. 5 человек пострадали на дорогах Минской области за прошедшие сутки. Произошло четыре аварии, в том числе с участием мотоциклистов. Об аварии, что не вошла в официальные сводки ГАИ, сообщили очевидцы.

Накануне на трассе Р-28 в Ждановичах столкнулись легковушка и бетономешалка. По словам свидетелей, к аварии привел опасный маневр водителя крупногабаритного транспортного средства. Так ли это выяснят автоинспекторы.

На место происшествия прибыла машина скорой помощи. Однако, к счастью, все участники ДТП не пострадали, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.