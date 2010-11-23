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Из-за плохой погоды в течение дня в Минске было много аварий: на кольцевой столкнулись сразу 7 машин

23 ноября 2010 19:29
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Машины столкнулись на внешнем кольце в районе улицы Мазурова. Причина массовой аварии - стандартное несоблюдение дистанции. В результате ДТП никто не пострадал, однако автоочередь в час пик на МКАД растянулась на километры. 

Погода, невнимательность и несоблюдение правил спровоцировали сегодня вечером целую серию  дорожно-транспортных происшествий. На перекрестке Тимошенко и Пономаренко минчанин попал под колеса автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшему оказывали помощь прямо на месте ДТП, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алексей Шамко, врач скорой помощи:
Черепно-мозговая травма легкой степени. Множественный открытый перелом левой голени. На данный момент состояние стабильное. Больной в сознании.

Не обошлось без пробок и в самых неожиданных местах. На пересечении улиц Одинцова и Якубовского сегодня отключен светофор.  Движение было затруднено весь день. В пиковые моменты заторы разруливали регулировщики. К слову, такая же ситуация на участке ожидается и завтра, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Шуканов, инспектор ДПС ОГАИ Фрунзенского района ГУВД Мингорисполкома:
Это не поломка, связано с плановой заменой светофора. При этих погодных условиях сотрудника ГАИ очень плохо видно, по возможностям исключайте этот маршрут движения.

Фото. на кольцевой автодороге в Минске столкнулись сразу 7 машин

Фото. на кольцевой автодороге в Минске столкнулись сразу 7 машин

Фото. на кольцевой автодороге в Минске столкнулись сразу 7 машин

Фото. на кольцевой автодороге в Минске столкнулись сразу 7 машин

Фото. на кольцевой автодороге в Минске столкнулись сразу 7 машин

Фото. На пересечении улиц Одинцова и Якубовского в Минске отключили светофор

Фото. На перекрестке Тимошенко и Пономаренко минчанин попал под колеса автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе

Фото. На перекрестке Тимошенко и Пономаренко минчанин попал под колеса автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе

Фото. На перекрестке Тимошенко и Пономаренко минчанин попал под колеса автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе

# Аварии # Погода # авто

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