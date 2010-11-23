Бензин АИ-95 в Беларуси в ближайшее время будет заменен на топливо стандарта «Евро-5»

Сложная конструкция не что иное, как реакторы супер современной установки гидрообессеривания бензина каталитического крекинга. Стоимость всей установки почти 100 миллионов долларов, зато и технологии такой просто не существует на территории постсоветского пространства.

На выходе получается бензин самого современного стандарта в мире «Евро-5», или в международной классификации ЕН-228.

Главная задача такой установки – очистка бензина. С вводом нового агрегата, содержание серы в белорусском бензине снизилось примерно в 15 раз.

Сергей Тукач, главный инженер Мозырского нефтеперерабатывающего завода:

Стало возможным уменьшить содержание смол, серы, ароматики.

На заводе позаботились еще и о машинных двигателях. Использование бензина «Евро-5» значительно повышает их долговечность. Опытные автолюбители уже ощутили разницу. Николай Макаревич говорит, что две недели назад его семилетняя иномарка, изначально созданная под стандарт «Евро-5», словно обрела вторую молодость.

Такой бензин на заправках появился в ноябре. Примечательно, что замена АИ-95 на «Евро-5» не отразилась на цене. Полный переход АЗС на новое топливо произойдет после того, как будут распроданы остатки бензина, изготовленного по старым технологиям, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Сегодня белорусам необходимо не более 15% от возможных объемов выпуска нового бензина. А поэтому «Евро-5» – это еще и важный экспортный продукт.

Виталий Павлов, заместитель генерального директора по обеспечению сырьем и сбыту нефтепродуктов Мозырского нефтеперерабатывающего завода:

Рассматриваются вопросы о возможности реализации данного бензина на экспорт. В первую очередь в такие страны, как Украина, а также Прибалтика.

На заводе сегодня с уверенностью говорят: мы первые в СНГ. Ближайшие конкуренты отстали лет на пять. И колоссальная модернизация, проведенная на предприятии благодаря серьезной государственной поддержке, на этом не заканчивается.

Александр Лешневский, директор дирекции по реконструкции и развитию Мозырского нефтеперерабатывающего завода:

Четвертый этап – это комплекс глубокой переработки нефти. Позволит полностью выйти на мировой уровень глубины переработки.

Уже в январе на заводе планируется ввести в строй установку гидроочистки дизельного топлива, а к весне и собственное производство водорода.