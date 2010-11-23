Футболист, задавивший на спортивном BMW семью в Севастополе, пытался повеситься

Ужасная трагедия произошла в День памяти жертв ДТП днем в центре Севастополя: на тротуаре BMW сбил мать и двоих детей насмерть.

По информации очевидцев, семья возвращалась из ближайшего магазина. Мать - шла с коляской, в которой был ее двухлетний ребенок, а рядом находилась 5-летняя дочь. До дома оставалось каких-то 150 метров, как вдруг на тротуар вылетел черный спортивный BMW, ударился в каменный парапет и рикошетом налетел на маму с детьми. От полученных травм мать и оба ребенка погибли на месте ДТП. За рулем иномарки был футболист ФК «Севастополь» 25-летний Владислав Пискун.

В своих показаниях футболист вину признал и сообщил, что на светофоре встретился со знакомым на «Мицубиси», и они решили устроить гонку. «Мицубиси» вырвался вперед, а Пискун стал обгонять его по встречной троллейбусной полосе, но не справился с управлением и вылетел на тротуар.

Михаил Верба, начальник следственного отделения Ленинского райотдела УМВД Украины в Севастополе:

Уже сейчас можно говорить, что скорость BMW была не ниже 100 километров в час.

Данил Воронков, отец и муж погибших:

Я был дома, когда все произошло. Моя семья просто шла по тротуару, а это чудовище их убило! Всех! Не дай Бог никому такое пережить. Пока второй «гонщик», который также виновен в ДТП, отпущен. Я хочу, чтобы были приняты все меры по его задержанию. Если он невиновен, пусть гуляет. Но если виноват, его обязательно нужно наказать. Я добьюсь этого. В милиции меня заверили, что Пискун будет наказан!

Ночью после трагедии, как говорят соседи, вся пятиэтажка слышала, как Данил в приступах отчаяния звал своих детей и любимую жену, сообщает «Столичное телевидение» со ссылкой на «КП». Как выяснилось, Данил Воронков, будучи подростком, занимался футболом в том же клубе, где и Влад Пискун. Друзья Воронкова утверждают, что Пискун пытался покончить с собой в изоляторе.

Борис Бордюковский, владелец спортивного кабриолета BMW:

Я привез эту машину около двух лет назад из Польши. Нынешним летом выписал доверенность Владиславу Пискуну. Тот должен был купить ее за 12 тысяч долларов, половину стоимости отдал сразу. Машина была в очень хорошем состоянии, я лично разгонялся на ней до двухсот! Держит дорогу хорошо. Перед продажей я сказал Владу, чтобы был предельно осторожен, так как знал, что парень любит быструю езду.

Пискун ехал в БМВ вместе с девушкой, с которой жил в последнее время на съемной квартире, хотя у него есть 5-летняя дочка и жена, с которой он еще официально не развелся, сообщает «Столичное телевидение» со ссылкой на «КП».

Возбуждено уголовное дело, водителю BMW грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.