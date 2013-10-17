Две аварии остановили движение трамваев в Минске

Новости Беларуси. Два ЧП с трамваями в Минске. Из-за этого останавливали их движение.

Один случай произошёл возле стадиона «Динамо» на развилке путей: передние колёса трамвая поехали по рельсам в одном направлении, а задние – в другом. Возможно, это произошло из-за некорректной работы стрелки. Никто во время этого происшествия не пострадал. Почему так случилось, выясняет комиссия.

Кроме того, утром на перекрёстке улицы Куйбышева и проспекта Машерова стали трамваи из-за небольшого ДТП: столкнулись две легковушки и перегородили рельсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.