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Две аварии остановили движение трамваев в Минске

17 октября 2013 11:47
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Новости Беларуси. Два ЧП с трамваями в Минске. Из-за этого останавливали их движение.

Один случай произошёл возле стадиона «Динамо» на  развилке путей: передние колёса трамвая поехали по рельсам в одном направлении, а задние – в другом. Возможно, это произошло из-за некорректной работы стрелки. Никто во время этого происшествия не пострадал. Почему так случилось, выясняет комиссия.

Кроме того, утром на перекрёстке улицы Куйбышева и проспекта Машерова стали трамваи из-за небольшого ДТП: столкнулись две легковушки и перегородили рельсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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