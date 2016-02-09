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Два автопоезда столкнулись в Крупском районе: 1 человек погиб, две женщины – в реанимации

09 февраля 2016 10:05
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Новости Беларуси. Два автопоезда столкнулись в Крупском районе. Инцидент произошел накануне поздно вечером на трассе Брест – Минск – граница Российской Федерации вблизи деревни Плавучее Галое. Одна из машин врезалась в стоящий на обочине тягач, водитель которого ремонтировал заднее колесо. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Затем виновник аварии продолжил движение и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем. Две женщины, ехавшие в легковушке, доставлены в реанимацию. Следователи выясняет все обстоятельства случившегося, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минской области # авто # Фотофакт

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